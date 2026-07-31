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SPI-Entwicklung

Gewinne in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag fester

Gewinne in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag fester

Der SPI entwickelt sich aktuell positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.04 EUR 0.00 EUR -2.50 %
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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
20.35 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Curatis AG
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EvoNext Holdings AG
2.32 EUR 0.06 EUR 2.65 %
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Idorsia AG
6.22 EUR -0.57 EUR -8.39 %
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IVF HARTMANN AG
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Logitech S.A.
89.28 EUR 0.56 EUR 0.63 %
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MindMaze Therapeutics
0.21 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
390.40 EUR 2.40 EUR 0.62 %
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Schlatter Industries AG
17.80 CHF -0.70 CHF -3.78 %
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SIG Group
16.38 EUR 0.73 EUR 4.66 %
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Indizes
SPI
20,232.24 CHF 71.08 CHF 0.35 %
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Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,31 Prozent höher bei 20.223,61 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,492 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,277 Prozent auf 20.217,07 Punkte an der Kurstafel, nach 20.161,16 Punkten am Vortag.

Bei 20.180,49 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20.277,41 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 20.326,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 18.551,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, notierte der SPI bei 16.525,39 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,86 Prozent aufwärts. Bei 20.491,23 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell MindMaze Therapeutics (+ 14,96 Prozent auf 0,23 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 7,56 Prozent auf 20,35 CHF), Clariant (+ 6,01 Prozent auf 9,70 CHF), Curatis (+ 5,39 Prozent auf 21,50 CHF) und SIG Group (+ 5,04 Prozent auf 15,43 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Idorsia (-9,65 Prozent auf 5,53 CHF), Addex Therapeutics (-4,76 Prozent auf 0,04 CHF), Compagnie Financiere Tradition (-4,22 Prozent auf 283,50 CHF), Schlatter Industries (-3,78 Prozent auf 17,80 CHF) und IVF HARTMANN (-3,53 Prozent auf 123,00 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Idorsia-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.906.649 Aktien gehandelt. Mit 306,026 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
25.02.13 Roche kaufen S&P Equity Research
22.02.13 Roche halten Citigroup Corp.
05.02.13 Roche halten Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.13 Roche kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.13 Roche kaufen Barclays Capital