Gewinne in Zürich: SPI zum Handelsende stärker

Index-Bewegung

So bewegte sich der SPI am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Der SPI legte im SIX-Handel letztendlich um 0,44 Prozent auf 18.950,67 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,371 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,276 Prozent tiefer bei 18.815,39 Punkten, nach 18.867,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18.741,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19.045,98 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 2,16 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 18.765,28 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, bei 19.097,79 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 20.05.2025, den Wert von 17.036,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,88 Prozent aufwärts. Bei 19.309,93 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell ASMALLWORLD (+ 9,48 Prozent auf 0,64 CHF), Ypsomed (+ 9,33 Prozent auf 332,80 CHF), Curatis (+ 8,53 Prozent auf 22,90 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 7,66 Prozent auf 22,20 CHF) und LEM (+ 6,57 Prozent auf 332,50 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Phoenix Mecano (-3,88 Prozent auf 421,00 CHF), Xlife Sciences (-3,32 Prozent auf 20,40 CHF), Accelleron Industries (-2,48 Prozent auf 80,45 CHF), Temenos (-2,13 Prozent auf 71,30 CHF) und Varia US Properties (-1,81 Prozent auf 13,60 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 5.607.442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 285,954 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net