SPI-Performance

SPI-Handel am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,70 Prozent stärker bei 20.836,77 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,632 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,856 Prozent fester bei 20.868,70 Punkten in den Handel, nach 20.691,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20.868,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20.836,77 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,63 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der SPI 20.387,91 Punkte auf. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 20.421,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17.542,28 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,22 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21.440,74 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit MindMaze Therapeutics (+ 6,98 Prozent auf 0,13 CHF), Medmix (+ 5,82 Prozent auf 10,36 CHF), Kudelski (+ 5,32 Prozent auf 1,39 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4,65 Prozent auf 4,50 CHF) und Swatch (I) (+ 4,64 Prozent auf 200,60 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil SHL Telemedicine (-4,69 Prozent auf 0,93 CHF), BioVersys (-4,31 Prozent auf 22,20 CHF), Edisun Power Europe (-3,24 Prozent auf 71,60 CHF), DocMorris (-2,33 Prozent auf 15,96 CHF) und INFICON (-2,16 Prozent auf 144,80 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 237.430 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 352,601 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net