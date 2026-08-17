Baidu-Aktie sackt ab: Umsatzrückgang und massiver Gewinneinbruch

Gewinneinbruch trotz KI

18.08.26 15:31 Uhr

Ein Gewinneinbruch und ein schwaches Werbegeschäft schicken die Baidu ADRs am Dienstag deutlich ins Minus.

• Baidu's autonome Flotte Apollo Go ist in 28 Städten aktiv und hat über 350 Millionen autonome Kilometer zurückgelegt, davon mehr als 240 Millionen fahrerlos.

• Das Unternehmen treibt die Umwandlung in ein Dual-Primary-Listing in Hongkong voran, wobei die Aktionäre am 26. August darüber abstimmen sollen.

• Baidu verzeichnet im zweiten Quartal 2026 einen deutlichen Gewinneinbruch und einen Rückgang bei Online-Werbung, während das KI-Geschäft um 25 Prozent wächst und die AI Cloud Infra um 50 Prozent zulegt.

Werbegeschäft bricht weiter ein, während die KI-Sparte kräftig zulegt

Baidu treibt Dual-Listing in Hongkong voran, Aktionäre sollen bald entscheiden

Apollo Go wächst auf 28 Städte, autonome Flotten legen Rekordkilometer zurück

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Baidu hat vor US-Börsenöffnung Zahlen für das zweite Quartal 2026 vorgelegt, die für deutliche Kursverluste sorgten. Der chinesische Technologiekonzern verzeichnete einen Gewinneinbruch, während das Kerngeschäft mit Online-Werbung weiter schrumpfte. Die ADRs geben im NASDAQ-Handel zeitweise 8,11 Prozent auf 95,67 US-Dollar nach.

Gewinn bricht ein, Umsatz schrumpft

Baidu meldete für das zweite Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 31,3 Milliarden Renminbi, umgerechnet 4,62 Milliarden US-Dollar. Das entsprach einem Rückgang von 2 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Deutlich schwerer wog der Gewinnrückgang: Das Baidu zurechenbare Nettoergebnis fiel auf 2,3 Milliarden Renminbi, umgerechnet 342 Millionen US-Dollar, nach 7,322 Milliarden Renminbi im Vorjahresquartal, ein Rückgang von rund 68 Prozent. Die Nettomarge lag bei 7 Prozent, das verwässerte Ergebnis je ADS bei 5,74 Renminbi beziehungsweise 0,85 US-Dollar. Non-GAAP ausgewiesen erreichte der Konzern ein Nettoergebnis von 2,6 Milliarden Renminbi bei einer Marge von 8 Prozent. Das operative Ergebnis belief sich auf 3,0 Milliarden Renminbi bei einer Marge von 10 Prozent, das bereinigte EBITDA lag bei 6,2 Milliarden Renminbi, die bereinigte EBITDA-Marge betrug 20 Prozent.

KI-Geschäft wächst, Werbung bricht weiter ein

Der Umsatz aus dem Baidu Core AI-powered Business kletterte im Jahresvergleich um 25 Prozent auf 12,5 Milliarden Renminbi und stellte damit weiterhin die Hälfte des Umsatzes von Baidu General Business, nachdem dieser Anteil im Vorjahr noch bei 38 Prozent gelegen hatte. Besonders dynamisch entwickelte sich AI Cloud Infra mit einem Umsatzplus von 50 Prozent auf 7,3 Milliarden Renminbi; innerhalb dieses Segments verdreifachte sich der Umsatz aus GPU Cloud nahezu, mit einem Zuwachs von 283 Prozent gegenüber dem Vorjahr nach 184 Prozent im Vorquartal. Dem stand ein Rückgang der Online-Marketing-Erlöse um 19 Prozent auf 13,1 Milliarden Renminbi gegenüber, das nach wie vor größte Einzelsegment des Konzerns.

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CFO Haijian He erklärte laut Mitteilung, der operative Cashflow sei zum vierten Mal in Folge positiv gewesen und habe im zweiten Quartal 3,4 Milliarden Renminbi erreicht. CEO Robin Li kommentierte, das Online-Marketing-Geschäft bleibe zwar unter Druck, doch die wachsende Dynamik im KI-Kerngeschäft bestätige den Übergang von einem internetzentrierten zu einem KI-orientierten Unternehmen.

Baidu treibt Hongkong-Listing voran

Parallel zu den Zahlen bestätigte Baidu, die Umwandlung in ein Dual-Primary-Listing in Hongkong noch in diesem Jahr wirksam werden zu lassen. Am 26. August soll eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre einberufen werden, um die dafür nötige Zustimmung einzuholen. Im autonomen Fahren, einem weiteren Wachstumsfeld des Konzerns, erreichte die Robotaxi-Sparte Apollo Go mittlerweile ein globales Netz von 28 Städten. Die Flotten legten insgesamt über 350 Millionen autonome Kilometer zurück, davon mehr als 240 Millionen vollständig fahrerlos.

Analysten-Einstufungen zur Baidu-Aktie

Der Analystenkonsens aus fünf Häusern stufte die Aktie laut TipRanks zuletzt mit Moderate Buy ein, bei drei Buy- und zwei Hold-Einstufungen ohne Verkaufsempfehlung; das mittlere Kursziel lag bei 164,40 US-Dollar, die Spanne reichte von 124 bis 205 US-Dollar.

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Nun dürften Anleger zunächst einmal gespannt auf den 26. August mit der angesetzten außerordentlichen Hauptversammlung zum geplanten Dual-Primary-Listing in Hongkong blicken.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

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