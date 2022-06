2. Quartal 2022: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX schließt tief im Minus -- Uniper kassiert Ergebnisprognose -- GAZPROM zahlt keine Dividende -- BMW will eigene Aktien zurückkaufen -- SAP, BioNTech, Pfizer im Fokus

EU verschärft Regeln für Krypto-Transaktionen - Bitcoin fällt. S&P hebt Rating für TotalEnergies an. IAG zieht Option auf 14 Airbus-Maschinen. LVMH kauft Weingut in Kalifornien. Cellnex bietet Telekom wohl Beteiligung bei Funkturm-Verkauf - Telekom und Vodafone verlängern Glasfaser-Kooperation. Daimler Truck will Teil der Bus-Produktion ins Ausland verlegen.