Gewinnmitnahmen

DroneShield-Aktie unter Druck: Kurssturz am Montag trotz starker Wachstumsprognosen

09.03.26 10:35 Uhr
Drohnenkrieg als Milliardenmarkt - aber die DroneShield-Aktie fällt | finanzen.net

Der Start in die neue Handelswoche verlief für die Aktionäre von DroneShield enttäuschend. Unterdessen sieht sich das Unternehmen selbst weiter als Krisenprofiteur.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
2,24 EUR -0,07 EUR -2,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• DroneShield-Aktie fällt deutlich in Sydney
• Unternehmen sieht Milliardenmarkt im zivilen Drohnenschutz
• Anleger fokussieren sich auf Umsetzung und Auftragslage

Während das Unternehmen in einem Blogbeitrag vom Montag das enorme Potenzial des zivilen Drohnenabwehr-Marktes hervorhob, verlor die DroneShield-Aktie an der Börse in Sydney letztlich 8,85 Prozent auf 3,7 AUD. Seit Jahresstart haben Anleger aber noch immer ein Plus von 20,45 Prozent in ihren Depots, allein im letzten Monat hat die DroneShield-Aktie rund 18 Prozent an Wert gewonnen.

Gewinnmitnahmen in volatilem Umfeld

Marktbeobachter werten das Minus am Montag primär als technische Korrektur und Gewinnmitnahmen. Die Eskalation im Iran-Konflikt sorgt zwar grundsätzlich für eine hohe Nachfrage nach Verteidigungstechnologie, schürt aber gleichzeitig Ängste vor globalen Lieferkettenstörungen und einer allgemeinen Flucht aus Wachstumswerten, was den Verkaufsdruck auf spekulativere Titel wie DroneShield erhöht.

Ziviler Sektor als langfristiger Wachstumstreiber

Fundamental bleibt die Geschichte des Unternehmens laut dem jüngsten Blogeintrag von DroneShield jedoch intakt. Der Spezialist für Anti-Drohnen-Systeme identifiziert den zivilen Bereich als das derzeit am schnellsten wachsende Marktsegment. Von den insgesamt geschätzten 63 Milliarden US-Dollar Marktvolumen würden bereits 28,2 Milliarden US-Dollar auf zivile Anwendungen entfallen, heißt es. Das Unternehmen betont, dass insbesondere Flughäfen, Energieanlagen und Großveranstaltungen zunehmend aufrüsten würden, um sich gegen unbefugte Drohnenflüge abzusichern. Regulierungen wie der US-amerikanische "Safer Skies Act" schaffen hierfür die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen und setzen finanzielle Mittel frei.

Fokus auf die operative Umsetzung

Für Investoren steht nun die Umsetzung der prall gefüllten Auftragsbücher im Vordergrund. DroneShield hat angekündigt, seine Produktionskapazitäten bis Ende 2026 massiv auf bis zu 2,4 Milliarden AUD hochzufahren, um die steigende Nachfrage in Europa und den USA zu bedienen. Analysten weisen darauf hin, dass die aktuelle Volatilität am Montag zwar schmerzhaft ist, die langfristige Marktpositionierung im Bereich der Drohnenabwehr - insbesondere durch den Fokus auf den zivilen Schutz kritischer Infrastruktur - jedoch ein stabiles Fundament für die Zukunft bietet.

Redaktion finanzen.net

