Gewinnmitnahmen

Nach dem Aufstieg in den DAX gerät die HOCHTIEF-Aktie unter Druck. Gewinnmitnahmen und Indexmechanik sorgen für spürbare Kursverluste - trotz weiterhin starker operativer Entwicklung.

• HOCHTIEF fällt nach DAX-Aufstieg deutlich zurück

• Gewinnmitnahmen nach Indexaufnahme belasten den Kurs

• Fundamentaldaten bleiben trotz Korrektur stark



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Die HOCHTIEF-Aktie verliert am Dienstag auf XETRA zeitweise 5,65 Prozent auf 497,20 Euro - einen Handelstag nach dem Aufstieg in den DAX. Auslöser ist keine operative Hiobsbotschaft, sondern die Mechanik des Indexwechsels selbst. Gemessen am heutigen Minus lag der Schlusskurs am Aufnahmetag bei rund 527 Euro, der Montag brachte also einen Schub, der sich nun umkehrt. Trotz des Rückschlags steht die Aktie seit Jahresbeginn noch immer etwa 46 Prozent im Plus. Der Fall zeigt, wie stark kurzfristige Indexeffekte den Kurs eines Höhenfliegers bewegen können.

Buy the rumor, sell the news

Das Muster ist an der Börse als Aufsteigerfluch bekannt. Vor der offiziellen Indexentscheidung kaufen Investoren in Erwartung jener Pflichtkäufe, die passive Fonds beim Wirksamwerden tätigen müssen. Genau diese Fonds bilden den DAX exakt nach und mussten HOCHTIEF zum Stichtag am Montag aufnehmen, während sie Porsche SE abgaben, die in den MDAX absteigt. Ist der technisch erzwungene Kaufdruck einmal abgearbeitet, fehlt die Stütze, und früh positionierte Anleger realisieren ihre Gewinne. Der Lauf der vergangenen Monate liefert dafür reichlich Anlass: Binnen zwölf Monaten hat sich der Kurs mehr als verdreifacht.

Dünner Streubesitz als Brandbeschleuniger

Verstärkt wird die heutige Abwärtsbewegung durch die Eigentümerstruktur. Nur rund 20 Prozent der HOCHTIEF-Aktien sind frei handelbar, die übrigen 80 Prozent hält der spanische Mutterkonzern ACS. Ein knappes Angebot lässt Kurse in beide Richtungen heftiger ausschlagen, die annualisierte Schwankungsbreite der vergangenen 30 Tage lag zuletzt bei rund 66 Prozent. Hinzu kommt eine ambitionierte Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten von etwa 336 Euro liegt deutlich unter dem aktuellen Niveau, daher dürfte schon viel Fantasie im Kurs eingepreist sein.

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Operativ läuft es rund

Fundamental spricht wenig für eine Trendwende. Im ersten Quartal steigerte HOCHTIEF das operative Nettoergebnis um 30 Prozent auf 217 Millionen Euro, der Auftragseingang legte währungsbereinigt um 27 Prozent zu, der Auftragsbestand erreichte mit 79,3 Milliarden Euro einen Rekord. Für das Gesamtjahr stellt der Konzern ein operatives Ergebnis zwischen 950 Millionen und gut einer Milliarde Euro in Aussicht. Rückenwind kommt vom Bau von KI-Rechenzentren, von Infrastrukturprogrammen und steigenden Verteidigungsausgaben. Die offizielle Lesart, der DAX-Aufstieg sei ein Ritterschlag, trifft also zu. Nur sagt sie nichts über den richtigen Einstiegszeitpunkt aus.

Den nächsten belastbaren Datenpunkt liefern die Quartalszahlen im Juli. Sie zeigen, ob das operative Wachstum die hohe Bewertung weiter trägt, sobald der technische Indexeffekt verflogen ist. Claudia Stephan, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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