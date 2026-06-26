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Gewinnmitnahmen

Mehrere Verlusttage in Folge für die Siemens Energy-Aktie: Warum der Titel derzeit korrigiert

29.06.26 09:55 Uhr
Trotz Rekordaufträgen: Warum Anleger die Siemens Energy-Aktie verkaufen | finanzen.net

Die Siemens-Energy-Aktie setzt ihre Korrektur fort, obwohl das operative Geschäft weiterhin stark läuft. Anleger richten den Blick derzeit weniger auf die Fundamentaldaten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
153,46 EUR -0,64 EUR -0,42%
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• Siemens Energy-Aktie mit Kurskorrektur nach starkem Lauf
• Operative Entwicklung bleibt robust
• Bewertung rückt stärker in den Fokus

Nach drei Verlusttagen in Folge findet die Siemens Energy-Aktie am Montag zunächst keinen klaren Boden. Auf XETRA gibt das DAX-Papier zeitweise um 0,38 Prozent auf 153,34 Euro nach, nachdem es am Freitag mit einem Minus von knapp 6 Prozent bei rund 154 Euro aus dem Handel gegangen war. Bemerkenswert ist vor allem, was den Rücksetzer nicht ausgelöst hat: ein schwacher Geschäftsbericht. Die Schwäche ist eine Bewertungsgeschichte, keine operative.

Eine Korrektur, kein Einbruch

Der Auslöser ist eine Mischung aus Gewinnmitnahmen und Bewertung. Die Aktie war zuvor enorm stark gelaufen, vom Rekordhoch im April, das bei 191,66 Euro markiert worden war, ist sie nun rund 20 Prozent entfernt. Charttechnisch fiel der Kurs unter die 50- und die 100-Tage-Linie, was kurzfristig orientierte Anleger zusätzlich zum Ausstieg bewegt. Hinzu kommt eine Sektorrotation, bei der Kapital aus der Energietechnik in KI-, Chip- und Raumfahrtwerte wandert. Den großen Trend bricht das nicht: Seit Jahresbeginn bleibt noch ein Plus von rund 27 Prozent, auf Zwölfmonatssicht über 60 Prozent.

Operativ erzählt die Firma eine andere Geschichte

Fundamental steht Siemens Energy so gut da wie selten. Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres kletterte der Auftragseingang um 29,5 Prozent auf 17,7 Milliarden Euro, der Auftragsbestand summiert sich auf 154 Milliarden Euro. Das Management hob die Prognose für 2026 auf ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent an, zuvor waren es 11 bis 13 Prozent. Wachstumstreiber ist die Netztechnik, die vom Strombedarf der Rechenzentren profitiert. Zusätzlich hob die Ratingagentur Moody's Anfang Juni den Ausblick auf positiv an. Parallel kauft der Konzern eigene Aktien zurück, bis Ende September für bis zu eine Milliarde Euro, zu Kursen teils oberhalb des heutigen Niveaus. Der Analystenkonsens liegt bei gut 186 Euro.

Wo die Skepsis ansetzt

Genau hier setzt die kritische Lesart an. Mit einem KGV von rund 38 für das laufende Jahr hatte die Aktie viel operative Perfektion eingepreist. Fällt dann ein Quartal nur durchschnittlich aus, fehlt der Puffer, und der Markt zieht den Aufschlag wieder ein. Genau das ist in den drei Verlusttagen passiert. Der eigentliche Wackelkandidat bleibt die Windsparte Siemens Gamesa, für die der Konzern im laufenden Geschäftsjahr die Gewinnschwelle anpeilt. Verfestigt sich der Eindruck, dass diese Wende langsamer kommt, dürfte der Markt die gesamte Bewertung erneut mit einem Risikoabschlag versehen, so stark Netz- und Gasgeschäft auch liefern. Dass das Management beim Rückkauf zu höheren Kursen zugriff, zeigt Überzeugung, ist aber kein Kursboden.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Siemens Energy AG

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