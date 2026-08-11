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JENOPTIK-Aktie schnellt hoch: Mehr Zuversicht für 2026 nach starkem Quartal

JENOPTIK-Aktie schnellt hoch: Mehr Zuversicht für 2026 nach starkem Quartal

JENOPTIK hat im zweiten Quartal den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert.

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JENOPTIK AG
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Die operative Rendite kletterte noch stärker als Analysten erwartet hatten. Zudem verzeichnete das Unternehmen ein Orderplus von über einem Drittel. Beim Ausblick für das Gesamtjahr ist das Unternehmen optimistischer geworden.

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Der Umsatz stieg laut Mitteilung in den drei Monaten um 3 Prozent auf 262,0 Millionen Euro. Das EBITDA kletterte überproportional um 28 Prozent auf 54,5 Millionen Euro, die entsprechende Marge betrug 20,8 (16,7) Prozent. Analysten haben im Konsens nur mit einer operativen Rendite von 18,6 Prozent gerechnet. Das Konzernergebnis nach Steuern erreichte 23,0 Millionen Euro, ein Plus von 43 Prozent.

Für das laufende Jahr ist JENOPTIK optimistischer: Wegen der positiven Entwicklung vor allem im Halbleiterausrüstungsbereich erwartet das Unternehmen ein Umsatzplus in der oberen Hälfte der bisherigen Prognosespanne sowohl beim Umsatz (bisher: Wachstum im einstelligen Prozentbereich) als auch bei der EBITDA-Marge (bisher 19,0 bis 21,0 Prozent).

So reagiert die JENOPTIK-Aktie

Etwas optimistischere Jahresziele von JENOPTIK kommen am Mittwoch bei den Anlegern sehr gut an.

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Die Titel des Technologiekonzerns werden auf XETRA 3,06 Prozent fester bei 40,44 Euro gehandelt, auch wegen positiver Kommentare zur Entwicklung der Auftragslage.

Als Zulieferer von Halbleiterausrüstern wie ASML hat das Unternehmen im zweiten Quartal überraschend stark vom KI-Boom profitiert. Vor diesem Hintergrund werden Umsatz und operative Marge nun jeweils in der oberen Hälfte der bisherigen Spannen gesehen.

Laut dem Jefferies-Analysten Henrik Paganetty haben die Auftragseingänge im zweiten Quartal die Erwartungen um 15 Prozent übertroffen.

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DOW JONES / (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: JENOPTIK, TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

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DatumRatingAnalyst
09:26 JENOPTIK Buy Warburg Research
09:26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
08.07.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG