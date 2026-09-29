DAX 25.571 +0,8%ESt50 6.355 +0,9%MSCI World 4.923 -0,7%Top 10 Crypto 11,31 +2,5%Nas 26.820 -0,9%Bitcoin 74.186 +1,0%Euro 1,1351 -0,2%Öl 103,8 -1,4%Gold 4.156 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Gewinnprognose gesenkt

TUI-Aktie gesucht: Das sind die beliebtesten Reiseziele im Winter

TUI-Aktie gesucht: Das sind die beliebtesten Reiseziele im Winter

Die Kanarischen Inseln sind bei TUI nach wie vor das beliebteste Winterreiseziel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
6.79 EUR 0.15 EUR 2.32 %
Charts | News | Analysen

Dahinter folgen Ägypten und die Türkei, wie das Unternehmen bei der Vorstellung seines Winterprogramms in Berlin mitteilte. Fast die Hälfte der 1,3 Millionen Sitzplätze der konzerneigenen Airline Tuifly entfällt im Winter demnach auf Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa und Lanzarote. Ägypten profitiere von höheren Buchungszahlen für Hurghada und Sharm El Sheikh sowie der steigenden Nachfrage nach Nil-Kreuzfahrten.

Werbung

Thailand bei Fernreisen vorne

Bei den Fernreisen liegt Thailand vorn - vor der Dominikanischen Republik, Mexiko und Mauritius. Auch andere asiatische Reiseziele entwickelten sich positiv. "Thailand gehört inzwischen zu unseren beliebtesten Winterzielen überhaupt. Gleichzeitig wächst das Interesse an Ländern wie Vietnam und Japan deutlich", teilte TUI-Produktchef Steffen Boehnke mit. Auch die Karibik und die Kapverden legten zu. Konkretere Buchungszahlen nannte TUI nicht.

Viele Urlauber zieht es im Winter in die Sonne - aber nicht alle. Die Nachfrage nach Wintersportreisen liegt nach Angaben des Unternehmens bereits über dem Vorjahresniveau. Österreich bleibe dabei die Nummer eins, gefolgt von Südtirol. Winterurlaub wird Boehnke zufolge aber vielfältiger. "Neben dem klassischen Skifahren suchen viele Gäste nach besonderen Erlebnissen wie Nordlichtern, Huskysafaris oder Übernachtungen inmitten der lappländischen Natur", teilte er mit. Finnland entwickle sich daher besonders dynamisch.

Gewinnprognose unter Vorjahresniveau

Für den bevorstehenden Winter hatte Europas größter Reisekonzern in der vergangenen Woche niedrigere Zahlen gemeldet: Der gebuchte Pauschalreise-Umsatz lag zuletzt sieben Prozent unter dem Vorjahreswert. Allerdings hatte sich die Buchungsdynamik zuvor verbessert. Als Gründe nannte TUI unter anderem die Folgen des Iran-Kriegs und die Tendenz zu späteren Buchungen.

Werbung

Auch die Gewinnprognose hatte TUI wegen der Belastungen gesenkt: Für das am Mittwoch ablaufende Geschäftsjahr rechnete Vorstandschef Sebastian Ebel zuletzt mit einem bereinigten operativen Gewinn von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro. 2024/25 waren es gut 1,4 Milliarden Euro. Eine Umsatzprognose legte TUI nicht vor. Die endgültigen Zahlen sollen am 9. Dezember veröffentlicht werden.

Via XETRA klettert die TUI-Aktie zwischenzeitlich um 2,72 Prozent auf 6,80 Euro.

/jwe/DP/jha

HANNOVER/BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: TUI Cruises GmbH, Tupungato / Shutterstock.com

Aktuelle TUI Aktie News

Werbung

TUI Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
22.09.26 TUI Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.