DAX24.773 +1,5%Est505.954 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,41 +0,1%Nas25.326 +1,0%Bitcoin69.485 +0,6%Euro1,1746 +0,4%Öl106,8 -3,2%Gold4.677 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Commerzbank CBK100 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX weit im Plus -- Chinas Börsen fester -- Neue Rekorde in Südkorea -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, Chipaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Shell zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Shell zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bitcoin als Staatsreserve? Berater des US-Präsidenten deutet Durchbruch an Bitcoin als Staatsreserve? Berater des US-Präsidenten deutet Durchbruch an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gewinnrückgang

Daimler Truck-Aktie fester: Prognose nach schwachem 1. Quartal bestätigt

06.05.26 09:33 Uhr
Daimler Truck-Aktie mit Aufschlägen: Schwaches 1. Quartal - Prognose bestätigt | finanzen.net

Daimler Truck hat im ersten Quartal vor allem wegen einer schwachen Profitabilität des Geschäfts in Nordamerika deutlich weniger verdient, den Ausblick für das Gesamtjahr aber bekräftigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
43,55 EUR 0,21 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
49,52 EUR 1,47 EUR 3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Grund für die Zuversicht ist auch die positive Entwicklung bei den Neuaufträgen: Der DAX-Konzern steigerte den Auftragseingang in den ersten drei Monaten um die Hälfte.

"Wir sind gut aufgestellt, um im weiteren Jahresverlauf trotz eines herausfordernden ersten Quartals weitere Verbesserungen zu erziele", wird CEO Karin Radström in der Mitteilung zitiert.

Der Umsatz im Industriegeschäft lag laut Mitteilung in den drei Monaten bei 9,142 Milliarden Euro und damit 14 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Absatz sackte, wie bereits bekannt, um 9 Prozent auf 68.849 Fahrzeuge ab. Die bereinigte operative Marge im Industriegeschäft sank auf 5,0 von 9,6 Prozent. Analysten haben im Konsens mit etwas mehr gerechnet. Das Ergebnis je Aktie erreichte den weiteren Angaben zufolge 0,18 nach 0,94 Euro. Hier hatten Analysten mit 0,49 Euro deutlich mehr erwartet.

Für 2026 erwartet Daimler Truck weiterhin eine bereinigte Umsatzrendite für das Industriegeschäft zwischen 6 bis 8 (Vorjahr: 7,9) Prozent. Der Umsatz des Industriegeschäfts soll zwischen 42 Milliarden und 46 (42,1) Milliarden Euro liegen.

Die Daimler Truck-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,74 Prozent auf 43,84 Euro.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Daimler Truck AG, Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
05.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
04.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen