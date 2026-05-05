DAX24.402 +1,7%Est505.870 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,60 +1,9%Nas25.326 +1,0%Bitcoin69.255 +0,3%Euro1,1734 +0,3%Öl108,3 -1,9%Gold4.666 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NEL ASA A0B733 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Chinas Börsen im Plus -- Neue Rekorde in Südkorea -- HENOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- AMD, Lucid, Strategy, Super Micro im Fokus
Top News
RATIONAL-Aktie höher: Mehr Gewinn als erwartet - Marge aber unter Druck RATIONAL-Aktie höher: Mehr Gewinn als erwartet - Marge aber unter Druck
Mit kollektiver Intelligenz den Weltaktienmarkt schlagen Mit kollektiver Intelligenz den Weltaktienmarkt schlagen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gewinnrückgang

Daimler Truck-Aktie im Fokus: Prognose nach schwachem 1. Quartal bestätigt

06.05.26 07:56 Uhr
Daimler Truck-Aktie: Schwaches 1. Quartal - Prognose bestätigt | finanzen.net

Daimler Truck hat im ersten Quartal vor allem wegen einer schwachen Profitabilität des Geschäfts in Nordamerika deutlich weniger verdient, den Ausblick für das Gesamtjahr aber bekräftigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
43,14 EUR -0,20 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
48,75 EUR 0,70 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Grund für die Zuversicht ist auch die positive Entwicklung bei den Neuaufträgen: Der DAX-Konzern steigerte den Auftragseingang in den ersten drei Monaten um die Hälfte.

"Wir sind gut aufgestellt, um im weiteren Jahresverlauf trotz eines herausfordernden ersten Quartals weitere Verbesserungen zu erziele", wird CEO Karin Radström in der Mitteilung zitiert.

Der Umsatz im Industriegeschäft lag laut Mitteilung in den drei Monaten bei 9,142 Milliarden Euro und damit 14 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Absatz sackte, wie bereits bekannt, um 9 Prozent auf 68.849 Fahrzeuge ab. Die bereinigte operative Marge im Industriegeschäft sank auf 5,0 von 9,6 Prozent. Analysten haben im Konsens mit etwas mehr gerechnet. Das Ergebnis je Aktie erreichte den weiteren Angaben zufolge 0,18 nach 0,94 Euro. Hier hatten Analysten mit 0,49 Euro deutlich mehr erwartet.

Für 2026 erwartet Daimler Truck weiterhin eine bereinigte Umsatzrendite für das Industriegeschäft zwischen 6 bis 8 (Vorjahr: 7,9) Prozent. Der Umsatz des Industriegeschäfts soll zwischen 42 Milliarden und 46 (42,1) Milliarden Euro liegen.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Daimler Truck AG, Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
05.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
04.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen