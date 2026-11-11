Einhell-Aktie in Rot: Renditeziel für 2026 leicht eingedampft

Gewinnrückgang

11.11.26 11:08 Uhr

Der Werkzeughersteller Einhell wird nach einem leichten Gewinnrückgang für das Gesamtjahr etwas vorsichtiger.

Die Umsatzrendite vor Steuern dürfte statt etwa 9 Prozent noch 8,5 bis 9 Prozent erreichen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Landau an der Isar mit. An seinem Umsatzziel von etwa 1,2 Milliarden Euro hält Vorstandschef Andreas Kroiss jedoch fest. Zentraler Treiber bleibe die Akkuplattform Power X-Change, die in den ersten neun Monaten rund 58 Prozent des Konzernumsatzes ausmachte.

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Insgesamt erzielte Einhell in den Monaten Januar bis September einen Umsatz von knapp 911 Millionen Euro und damit anderthalb Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Gewinn vor Steuern gab leicht auf 84,6 Millionen Euro nach. Unter dem Strich entfiel auf die Anteilseigner ein Überschuss von 58,7 Millionen Euro, ein Rückgang um rund anderthalb Prozent.

Die Einhell-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,89 Prozent tiefer bei 66,60 Euro.

/stw/mis

LANDAU AN DER ISAR (dpa-AFX)