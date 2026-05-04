Gewinnrückgang

Die britische Großbank HSBC hat im ersten Quartal wegen Kreditausfällen und der Folgen des Iran-Kriegs überraschend weniger verdient.

Der Gewinn vor Steuern sei um ein Prozent auf 9,4 Milliarden US-Dollar (acht Mrd Euro) gesunken, teilte die HSBC am Dienstag in Hongkong und London mit. Grund für den Gewinnrückgang sind stark gestiegene Aufwendungen für mögliche Kreditausfälle. Die Erträge der Bank, die den Großteil ihres Geschäfts in Asien macht, legten dagegen um sechs Prozent auf 18,6 Milliarden Dollar zu. Experten hatten mit einem besseren Ergebnis gerechnet.

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So reagieren Anleger und Analysten

In Hongkong gab der Kurs der Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen 4,81 Prozent auf 136,50 Hongkong-Dollar nach und büßte damit einen Teil der bisherigen Jahresgewinne ein.

Im Heimathandel hingegen sind Verluste von 5,41 Prozent auf 12,86 GBP zu sehen.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1360 Pence belassen. Das erste Quartal der britischen Bank mache einen gemischten Eindruck, schrieb Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Einer starken Gebührenentwicklung stünden höhere Wertberichtigungen gegenüber. Er rechnet nicht mit größeren Anpassungen am Analystenkonsens.

/zb/mis/stk

HONGKONG/LONDON (dpa-AFX)