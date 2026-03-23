DAX22.465 -0,8%Est505.542 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3700 +0,6%Nas21.947 +1,4%Bitcoin61.494 +0,8%Euro1,1594 -0,2%Öl101,4 +1,3%Gold4.421 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüngliche Nahost-Signale: DAX in Rot -- Asiens Börsen erholt -- Ölpreise steigen erneut -- BTC, Ölaktien, TUI, Novo Nordisk, Bayer, DroneShield, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
Krypto-Anlagen im Wandel: So macht die Wall Street Bitcoin & Co. für Anleger attraktiver Krypto-Anlagen im Wandel: So macht die Wall Street Bitcoin & Co. für Anleger attraktiver
Rheinmetall-Aktie rutscht ab trotz erreichtem Meilenstein mit neuem Super-Panzer MARTE - So reagieren HENSOLDT, RENK & Co. Rheinmetall-Aktie rutscht ab trotz erreichtem Meilenstein mit neuem Super-Panzer MARTE - So reagieren HENSOLDT, RENK & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gewinnrückgang

Nagarro-Aktie dreht ins Minus: IT-Dienstleister verdient 2025 operativ weniger

24.03.26 11:00 Uhr
Gewinnrückgang bei Nagarro SE - doch Entlastung sorgt für Aufatmen - Aktie fällt | finanzen.net

Der IT-Dienstleister Nagarro hat im vergangenen Geschäftsjahr operativ einen Gewinnrückgang verbucht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nagarro SE
48,04 EUR 0,54 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank auf vorläufiger Basis im Jahresvergleich um 6,3 Prozent auf rund 138 Millionen Euro, wie der IT-Dienstleister am Dienstag überraschend mitteilte. Die entsprechende Marge sank von 15,2 auf 13,8 Prozent. Das Unternehmen begründete den Rückgang mit dem schwachen US-Dollar gegenüber dem Euro. Dieser habe zu einer Wertminderung auf konzerninterne Darlehen geführt.

Wer­bung

Der Umsatz legte um 2,8 Prozent auf 999 Millionen Euro zu. Nagarro SE erreichte damit die zuletzt vom Vorstand anvisierten Jahresziele. Das Unternehmen hatte seine Jahresprognosen wegen der Dollar-Schwäche im Sommer gesenkt.

Für das laufende Jahr peilt das Management auf Basis aktueller Wechselkurse einen Erlös von 1,0 bis 1,06 Milliarden Euro an. Davon sollen 14,5 bis 15,5 Prozent als operatives Ergebnis (bereinigte Ebitda-Marge) hängen bleiben. Das Unternehmen will seinen geprüften Geschäftsbericht 2025 am 29. April veröffentlichen.

Zudem sieht sich das Unternehmen nach einer unabhängigen Untersuchung von früheren Vorwürfen entlastet. Keine der Behauptungen aus früheren Medienberichten oder Kommentaren von Leerverkäufern habe sich als begründet erwiesen, hieß es in der Mitteilung. "Die Schlussfolgerungen sind eindeutig: Es wurden weder Fehlverhalten noch Betrug festgestellt", sagte Aufsichtsratschef Christian Bacherl. Allerdings wolle Nagarro nun bestimmte Prozesse im eigenen Haus verbessern.

Wer­bung

Die Nagarro-Aktie gibt auf XETRA zeitweise 3,27 Prozent auf 46,76 Euro nach.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nagarro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nagarro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nagarro

Nachrichten zu Nagarro SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nagarro SE

DatumRatingAnalyst
27.11.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Nagarro SE BuyWarburg Research
14.11.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
15.08.2025Nagarro SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.11.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Nagarro SE BuyWarburg Research
14.11.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
15.08.2025Nagarro SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.01.2022Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
15.11.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
21.09.2021Nagarro SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nagarro SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen