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Gewinnrückgang und Cashflow

Tesla-Aktie im Fokus: Schwache Zahlen, starke Fusionsfantasie mit SpaceX - Was heißt das für Anleger?

Tesla-Aktie im Fokus: Schwache Zahlen, starke Fusionsfantasie mit SpaceX - Was heißt das für Anleger?

Der Gewinn bricht ein und die Investitionen sinken, doch die mögliche Fusion mit SpaceX hält die Aktie im Gespräch: Was trägt den Kurs?

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  • Der Cashflow überraschte, der Gewinn enttäuschte
  • Eine Fusion mit SpaceX bleibt offen, aber im Fokus
  • Barclays hebt Einstufung für Tesla an, andere bleiben zurückhaltend
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Tesla hat im dritten Quartal 2026 weniger verdient als ein Jahr zuvor, beim freien Cashflow aber positiv überrascht. Zugleich prüfen Tesla und SpaceX einen möglichen Zusammenschluss. Die Tesla-Aktie notierte am Mittwoch mit 404,22 US-Dollar 0,8 Prozent im Minus, vorbörslich liegt sie am Donnerstag zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 402,31 US-Dollar.

Tesla-Zahlen: Gewinn sinkt, Cashflow überrascht

Tesla erzielte im dritten Quartal laut 10-Q einen Umsatz von 28,05 Milliarden US-Dollar, nach 28,1 Milliarden im Vorjahr. Das Betriebsergebnis fiel von 1,62 Milliarden auf 718 Millionen US-Dollar. Der Grund liegt bei den Betriebsausgaben, die von 3,43 Milliarden auf 4,78 Milliarden US-Dollar stiegen, vor allem wegen höherer Forschungs- und Entwicklungskosten.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 US-Dollar und damit über dem Konsens von 0,45 US-Dollar. Der freie Cashflow betrug nach Unternehmensangaben plus 1,53 Milliarden US-Dollar, erwartet war ein Abfluss von rund 4,5 Milliarden. Die Investitionsprognose für 2026 senkte Tesla auf rund 20 Milliarden US-Dollar, nach mehr als 25 Milliarden zuvor.

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Damit steht ein Ergebnisrückgang einer besseren Liquiditätslage gegenüber.

SpaceX-Fusion: Chance auf Prämie, Risiko Verzögerung

Tesla und SpaceX haben Sonderausschüsse gebildet, um einen Zusammenschluss zu prüfen. Musk selbst ist wegen Interessenkonflikten nicht beteiligt. Er sagte, die Idee sei gut, es sei aber übertrieben zu sagen, sie komme mit Sicherheit. Nötig wäre die Zustimmung von mindestens 50 Prozent aller Tesla-Aktionäre.

SpaceX erklärte in einer Meldung an die Börsenaufsicht, noch sei nichts entschieden. Reuters schätzt, ein Zusammenschluss könnte ein Unternehmen im Wert von rund 3,5 Billionen US-Dollar schaffen. Politische Hürden könnten laut der Reuters-Analyse größer sein als regulatorische, da SpaceX als Rüstungs- und Raumfahrtauftragnehmer auf Teslas China-Geschäft träfe.

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Russ Mould von AJ Bell warnte, Tesla trete in eine Phase der Schwebe ein, solange Anleger auf Nachrichten warten. Für die Aktie bleibt die Fusion Gesprächsthema, Struktur und Prämie sind offen.

Analysten uneins über Tesla

Barclays stufte Tesla am Montag auf Overweight hoch. Analyst Dan Levy nennt den Zusammenschluss das Gesprächsthema Nummer eins und rechnet mit einem deutlichen Bewertungsaufschlag. Das Kursziel hob Barclays von 370 auf 450 US-Dollar an. Edison Yu von der Deutschen Bank sieht Tesla-Aktien als Wette auf die nötige Prämie.

Vergangene Woche hob Mizuho das Kursziel auf 460 US-Dollar bei Buy, JPMorgan auf 430 US-Dollar bei Neutral. Phillip Securities blieb bei Sell, hob das Kursziel aber von 220 auf 230 US-Dollar an. Der Konsens lautet Moderate Buy: 14 von 28 Analysten empfehlen Buy, 12 Hold, 2 Sell. Das mittlere Kursziel beträgt 409,49 US-Dollar und liegt rund 1,3 Prozent über dem Vortagesschlusskurs von 404,22 US-Dollar.

Die Stimmen zeigen, dass die Fusion die Einschätzungen mehr prägt als die Quartalszahlen. Ein breiter Aufwärtstrend im Urteil der Analysten ist daraus nicht abzulesen.

Als Nächstes zählen Hinweise zur Struktur eines möglichen Zusammenschlusses und die Haltung der Tesla-Aktionäre. Die Zwischenwahlen in den USA am 3. November 2026 könnten die politische Debatte um die Fusion prägen.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

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