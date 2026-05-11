Gewinnschock

Die Hims & Hers-Aktie gerät nach den Q1-Zahlen massiv unter Druck. Vor allem der Gewinneinbruch und der Ausblick lassen Anleger nervös werden.

• Hims & Hers rutscht tief in die Verlustzone

• Adjusted EBITDA fällt deutlich, Jahresprognose überzeugt Anleger offenbar nicht

• Nach 69 Prozent Plus in drei Monaten droht der Aktie nun ein Stimmungsknick



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Hims & Hers rutscht tief in die Verlustzone

Die Zahlen von Hims & Hers Health haben die jüngste Euphorie rund um die Aktie abrupt gebremst. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens stieg der Umsatz im ersten Quartal zwar um vier Prozent auf 608,1 Millionen US-Dollar. Hinter dieser moderaten Steigerung zeigen sich jedoch deutliche Bremsspuren bei der Profitabilität. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 92,1 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Nettogewinn von 49,5 Millionen US-Dollar erzielt worden war.

Auch das bereinigte EBITDA fiel deutlich von 91,1 Millionen auf 44,3 Millionen US-Dollar. Die Bruttomarge sank zudem von 73 auf 65 Prozent. Für Anleger ist damit nicht der Umsatz das Problem, sondern die deutlich schwächere Ergebnisqualität.

Schwacher Ausblick trifft auf hohe Erwartungen

Auch der Ausblick konnte die Sorgen nicht dämpfen. Für das zweite Quartal erwartet Hims & Hers einen Umsatz zwischen 680 und 700 Millionen US-Dollar sowie ein bereinigtes EBITDA von 35 bis 55 Millionen US-Dollar. Für das Gesamtjahr stellt das Unternehmen Erlöse von 2,8 bis 3,0 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 275 bis 350 Millionen US-Dollar in Aussicht.

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Wie CNBC berichtet, wurde die Prognose am Markt als schwach aufgenommen. Besonders sensibel reagieren Anleger auf die Entwicklung im Bereich der GLP-1-Produkte. Hims & Hers hatte im März eine Vereinbarung mit Novo Nordisk geschlossen, um Wegovy über die eigene Plattform anzubieten, zugleich aber die Bewerbung günstigerer Compounding-Alternativen zurückzufahren.

Aktie bricht nach jüngster Rally zweistellig ein

Die Reaktion an der Börse fällt entsprechend deutlich aus. Nachdem die Hims & Hers-Aktie am Vortag noch zulegen konnte, dreht der Wind mit der Zahlenvorlage: Im vorbörslichen US-Handel verliert der Titel zeitweise 14,52 Prozent auf 24,95 US-Dollar.

Damit dürfte die jüngste Rally des Telemedizinunternehmens vorerst auf Eis liegen. Auf Sicht von drei Monaten steht zwar weiterhin ein stolzes Plus von 69 Prozent zu Buche. Genau das macht die Kursreaktion aber besonders brisant: Nach einer solchen Bewegung reicht ein enttäuschender Ausblick oft aus, damit Anleger Gewinne sichern und das Momentum infrage stellen.

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Warum die Aktie jetzt Vertrauen zurückgewinnen muss

Für Anleger verschiebt sich der Fokus nun klar von Umsatzwachstum auf Ertragsqualität. Hims & Hers verfügt zwar weiterhin über eine große Reichweite, fast 2,6 Millionen Abonnenten und ein grundsätzlich starkes Zukunftsthema. Die Q1-Zahlen zeigen aber auch, dass der GLP-1-Übergang, sinkende Margen und schwächere Ergebniskennzahlen die bisherige Börsenerzählung belasten.

Entscheidend wird nun, ob der Kursrutsch lediglich eine harte Reaktion auf eine Übergangsphase ist oder ob der Markt die Wachstumsqualität des Unternehmens grundsätzlich neu bewertet. Wer auf eine schnelle Erholung setzt, dürfte vor allem auf stabilere Margen und eine sichtbare Beschleunigung im weiteren Jahresverlauf achten. Bis dahin bleibt die Aktie weniger ein Selbstläufer, sondern ein Titel, bei dem Vertrauen und operative Belege wieder stärker zählen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.