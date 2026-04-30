PNE-Aktie in Grün: Bessere Windbedingungen treiben Ergebnis deutlich an
Der Verkauf von vier Solar- und Windenergie-Projekten und bessere Windbedingungen haben dem Parkbetreiber PNE im ersten Quartal einen Gewinnsprung beschert.
Werte in diesem Artikel
Auch zeigte das Sparprogramm Wirkung. Der um Einmaleffekte bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) vervielfachte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 3,6 auf nun 17,9 Millionen Euro, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Cuxhaven mit. Gesamtleistung und Umsatz verbesserten sich ebenfalls und das Betriebsergebnis fiel nach einem Verlust im Vorjahr jetzt wieder positiv aus. Die Jahresprognose bestätigte PNE, laut der 2026 ein bereinigtes operatives Ergebnis von 110 bis 140 Millionen Euro erreicht werden soll.
Die PNE-Aktie gewinnt im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 2,09 Prozent auf 9,76 Euro.
/lew/zb
CUXHAVEN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf PNE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PNE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere PNE News
Bildquellen: PNE