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Gewinnsprung

PNE-Aktie in Grün: Bessere Windbedingungen treiben Ergebnis deutlich an

13.05.26 08:21 Uhr
PNE-Aktie im Plus: Sparprogramm und Projektverkäufe zahlen sich aus | finanzen.net

Der Verkauf von vier Solar- und Windenergie-Projekten und bessere Windbedingungen haben dem Parkbetreiber PNE im ersten Quartal einen Gewinnsprung beschert.

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Auch zeigte das Sparprogramm Wirkung. Der um Einmaleffekte bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) vervielfachte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 3,6 auf nun 17,9 Millionen Euro, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Cuxhaven mit. Gesamtleistung und Umsatz verbesserten sich ebenfalls und das Betriebsergebnis fiel nach einem Verlust im Vorjahr jetzt wieder positiv aus. Die Jahresprognose bestätigte PNE, laut der 2026 ein bereinigtes operatives Ergebnis von 110 bis 140 Millionen Euro erreicht werden soll.

Die PNE-Aktie gewinnt im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 2,09 Prozent auf 9,76 Euro.

/lew/zb

CUXHAVEN (dpa-AFX)

Bildquellen: PNE

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11.08.2022PNE VerkaufenFirst Berlin Equity Research GmbH
11.08.2022PNE ReduceBaader Bank
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