Santander-Aktie fällt dennoch: Gewinn im laufenden Geschäft deutlich gesteigert
Die spanische Großbank Santander hat im dritten Quartal unter anderem dank der Übernahme der US-Bank Webster im laufenden Geschäft deutlich mehr verdient.
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Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei in den drei Monaten bis Ende September um fast ein Fünftel auf 3,85 Milliarden Euro geklettert, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Mittwoch in Madrid mit. Wegen akquisitionsbedingter Einmalkosten ging der Gewinn unter dem Strich leicht auf 3,4 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis entspricht den Erwartungen der Experten.
Die Erträge stiegen um zwölf Prozent auf knapp 16 Milliarden Euro. Die Aktie legte im bisherigen Jahresverlauf um zwölf Prozent zu und damit etwas stärker als der Branchenindex Stoxx 600 Banks. Mit einem Börsenwert von etwas mehr als 160 Milliarden Euro ist Santander die wertvollste Bank der Eurozone.
In Madrid geht es für die Santander-Aktie zeitweise 2,63 Prozent auf 10,9720 Euro nach unten.
/zb/nas
MADRID (dpa-AFX)
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