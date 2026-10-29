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Gewinnsteigerungen

adidas-Aktie gewinnt: Sportartikelhersteller verbucht deutlich höheren Überschuss

adidas-Aktie gewinnt: Sportartikelhersteller verbucht deutlich höheren Überschuss

adidas hat im dritten Quartal auch unter dem Strich deutliche Gewinnsteigerungen verzeichnet und die viel beachtete operative Gewinnmarge (EBIT-Marge) signifikant verbessert.

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Diese will der DAX-Konzern 2027 auf 10 Prozent und 2028 über 10 Prozent hieven. Nach den nun veröffentlichten detaillierten Ergebnissen zeigte der Umsatz in den wichtigen Märkten China und Nordamerika im Quartal zweistellige Wachstumsraten von 12 bzw 13 Prozent. Der Sportartikelhersteller profitierte im Quartal noch fast drei Wochen von der Fußball-WM-Euphorie, die bis zum 19. Juli lief.

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Die operative Gewinnmarge verbesserte der Konzern auf 13,9 Prozent von 11,1 Prozent im Vorjahr. Nach Steuern ergab sich im fortgeführten Geschäft ein Gewinn von 711 Millionen Euro, ein Plus von 48 Prozent verglichen mit 482 Millionen im Vorjahr. Je Aktie betrug der Gewinn 4,06 Euro nach 2,57 Euro. Nach Steuern und Dritten ergab sich insgesamt ein Gewinn von 706 (Vorjahr 461) Millionen Euro, ein Zuwachs von 53 Prozent.

adidas hatte am 20. Oktober das Gewinnziel für 2026 angehoben, nachdem der Betriebsgewinn im dritten Quartal überproportional um 37 Prozent auf 1,008 Milliarden Euro gestiegen und die Marke von 1 Milliarde Euro erstmals in einem Quartal durchbrochen hatte. Dabei hatte der Konzern bereits vorläufige Eckzahlen für Umsatz, Betriebsgewinn und Bruttomarge veröffentlicht. Diese stimmten mit den nun veröffentlichten detaillierten Zahlen überein.

adidas peilt im Gesamtjahr nun einen Betriebsgewinn von 2,5 Milliarden Euro an anstatt 2,3 Milliarden. Machbar wären laut Mitteilung von 20. Oktober 2,6 Milliarden Euro, wovon 100 Millionen Euro auf eine umsatzbedingte Verbesserung der Profitabilität entfallen und 200 Millionen auf eine Erstattung von zu viel gezahlten Zöllen in den USA. Allerdings will adidas rund 100 Millionen Euro reinvestieren, um die mittelfristigen Profitabilitätsziele zu unterstützen. Somit lautet das offizielle Ziel für den adidas-Betriebsgewinn 2026 nun 2,5 Milliarden Euro.

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Der Umsatz soll nach wie vor währungsbedingt zwischen 9 und 10 Prozent zulegen.

Im XETRA-Handel steigt die adidas-Aktie zeitweise 3,13 Prozent auf 163,00 Euro.

Von Ulrike Dauer

DOW JONES

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com, TonyV3112 / Shutterstock.com

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09:36 adidas Outperform Bernstein Research
22.10.26 adidas Kaufen DZ BANK
21.10.26 adidas Outperform Bernstein Research
21.10.26 adidas Neutral UBS AG
21.10.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.

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