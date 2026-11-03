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Gewinnwarnung

Gewinnprognose erneut kassiert: BMW-Aktie erlebt den nächsten Belastungstest

Gewinnprognose erneut kassiert: BMW-Aktie erlebt den nächsten Belastungstest

BMW steht vor einem schwierigen Geschäftsjahr und muss seine Erwartungen erneut anpassen. Gleichzeitig verändert sich die Ausrichtung des Konzerns schneller als geplant.

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BMW AG
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BMW muss erneut die Prognose für dieses Jahr senken. Belastet von erweiterten und intensivierten Portfolio- und Strukturmaßnahmen rechnet der Münchner Premiumautohersteller 2026 mit einer operativen Rendite im Autogeschäft von plus 0,5 bis minus 0,5 Prozent. Bisher hatte BMW nach der Gewinnwarnung im Sommer die Marge im Korridor von 1 bis 3 Prozent erwartet. Vor Struktur- und Portfoliomaßnahmen rechnet der DAX-Konzern weiterhin mit einer EBIT-Marge über 2,0 Prozent.

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BMW senkt auch Auslieferungsprognose

Auch der Free Cashflow im Segment Automobile werde weiter über 2,5 Milliarden Euro erwartet. Die Auslieferungen im Segment Automobile sieht BMW aber nun moderat (5 bis 10 Prozent) sinken – bisher wurde ein leichter Rückgang (bis 5 Prozent) erwartet. Der Anteil vollelektrischer Automobile an den Auslieferungen im Segment Automobile soll 2026 nun leicht stiegen. Bisher wurde der Wert auf Vorjahresniveau erwartet.

Neue Klasse beschleunigt den Konzernumbau

Grund für die Portfoliomaßnahmen sei die anhaltend hohe Nachfrage nach Modellen der vollelektrischen Neuen Klasse. Deswegen seien weitere Produktionsschichten eingeführt worden. "Der daraus resultierende deutlich schnellere Produktionshochlauf eröffnet die Möglichkeit für ein früheres schrittweises Ausphasen vorheriger Fahrzeug- und Technologiegenerationen", so BMW.

Zudem wolle BMW die organisatorische und prozessuale Neuaufstellung des Unternehmens schneller und umfangreicher umsetzen. "Beispielsweise soll die angekündigte Verschlankung der Managementfunktionen beschleunigt werden", so BMW.

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Quartalszahlen folgen am Mittwoch

Details zu den Maßnahmen und die Geschäftszahlen für das dritte Quartal wird BMW am morgigen Mittwoch veröffentlichen.

Auf Tradegate rutscht die BMW-Aktie am Abend nachbörslich mehr als drei Prozent ab.

DOW JONES

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com, Johannes Simon/Getty Images

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Datum Rating Analyst
20.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
14.10.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.

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