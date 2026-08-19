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Gewinnwarnung

JD Sports-Aktie stürzt nach gesenkter Gewinnprognose ab - auch adidas & Co schwach

JD Sports-Aktie stürzt nach gesenkter Gewinnprognose ab - auch adidas & Co schwach

Eine gesenkte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026/27 hat die Aktien von JD Sports am Donnerstag auf Talfahrt geschickt.

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Sie sackten in London um rund 13 Prozent auf 81,33 Pence ab und erlitten damit den kräftigsten Tagesverlust seit November 2021. Seit ihrem Rekordhoch - ebenfalls im November 2021 - haben sie inzwischen 65 Prozent wieder eingebüßt.

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Auch die Aktien anderer Sportmode-Unternehmen gerieten am Donnerstag unter Druck. adidas gaben im DAX via XETRA um 1,8 Prozent nach, Puma im MDAX um 2,8 Prozent. In den USA fiel Nike vorbörslich um 0,1 Prozent.

Der Sportmodehändler JD Sports hatte - wie vor rund anderthalb Wochen bereits der Schweizer Konkurrent On - mit schwachen Umsätzen im zweiten Geschäftsquartal enttäuscht. Vorstandschef Regis Schultz ist schon eine Weile mit einer schwierigen Phase konfrontiert, in der der Boom bei Sport- und Freizeitbekleidung nachließ.

Am Markt habe nach wie vor ein starker Preisdruck geherrscht, erklärte Schultz mit Blick auf die aktuellen Geschäftszahlen. Wegen steigender Lebenshaltungskosten schränken die Konsumenten zunehmend ihre Ausgaben ein.

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Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank hob vor allem das schwache Geschäft in den USA hervor. Richard Edwards von Goldman Sachs verwies darauf, dass die Mitte der neuen Prognosespanne für den bereinigten Vorsteuergewinn (Pbtai) nun 4 Prozent unter der bisherigen Konsensschätzung liegt.

/ck/mis

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com, TonyV3112 / Shutterstock.com

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04.08.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Nike Outperform Bernstein Research
22.07.26 Nike Neutral UBS AG
22.07.26 Nike Outperform Bernstein Research

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