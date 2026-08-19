JD Sports-Aktie stürzt nach gesenkter Gewinnprognose ab - auch adidas, PUMA & Nike schwach
Eine gesenkte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026/27 hat die Aktien von JD Sports am Donnerstag auf Talfahrt geschickt.
Werte in diesem Artikel
Sie sacken in London zeitweise um 14,94 Prozent auf 79,50 Pence ab und erlitten damit den kräftigsten Tagesverlust seit November 2021. Seit ihrem Rekordhoch - ebenfalls im November 2021 - haben sie inzwischen 65 Prozent wieder eingebüßt.
Auch die Aktien anderer Sportmode-Unternehmen gerieten am Donnerstag unter Druck. adidas gaben im DAX via XETRA um 2,5 Prozent auf 152 Euro nach, PUMA im MDAX um 1,72 Prozent auf 25,09 Euro. In den USA fallen Nike vorbörslich um 1,39 Prozent auf 40,48 US-Dollar.
Der Sportmodehändler JD Sports hatte - wie vor rund anderthalb Wochen bereits der Schweizer Konkurrent On - mit schwachen Umsätzen im zweiten Geschäftsquartal enttäuscht. Vorstandschef Regis Schultz ist schon eine Weile mit einer schwierigen Phase konfrontiert, in der der Boom bei Sport- und Freizeitbekleidung nachließ.
Am Markt habe nach wie vor ein starker Preisdruck geherrscht, erklärte Schultz mit Blick auf die aktuellen Geschäftszahlen. Wegen steigender Lebenshaltungskosten schränken die Konsumenten zunehmend ihre Ausgaben ein.
Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank hob vor allem das schwache Geschäft in den USA hervor. Richard Edwards von Goldman Sachs verwies darauf, dass die Mitte der neuen Prognosespanne für den bereinigten Vorsteuergewinn (Pbtai) nun 4 Prozent unter der bisherigen Konsensschätzung liegt.
/ck/mis
LONDON (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com, TonyV3112 / Shutterstock.com
Aktuelle Nike Aktie News
Nike Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research