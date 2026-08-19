JD Sports-Aktie stürzt nach gesenkter Gewinnprognose ab - auch adidas, PUMA & Nike schwach

Gewinnwarnung

20.08.26 15:18 Uhr

Eine gesenkte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026/27 hat die Aktien von JD Sports am Donnerstag auf Talfahrt geschickt.

Sie sacken in London zeitweise um 14,94 Prozent auf 79,50 Pence ab und erlitten damit den kräftigsten Tagesverlust seit November 2021. Seit ihrem Rekordhoch - ebenfalls im November 2021 - haben sie inzwischen 65 Prozent wieder eingebüßt.

Werbung

Auch die Aktien anderer Sportmode-Unternehmen gerieten am Donnerstag unter Druck. adidas gaben im DAX via XETRA um 2,5 Prozent auf 152 Euro nach, PUMA im MDAX um 1,72 Prozent auf 25,09 Euro. In den USA fallen Nike vorbörslich um 1,39 Prozent auf 40,48 US-Dollar.

Der Sportmodehändler JD Sports hatte - wie vor rund anderthalb Wochen bereits der Schweizer Konkurrent On - mit schwachen Umsätzen im zweiten Geschäftsquartal enttäuscht. Vorstandschef Regis Schultz ist schon eine Weile mit einer schwierigen Phase konfrontiert, in der der Boom bei Sport- und Freizeitbekleidung nachließ.

Am Markt habe nach wie vor ein starker Preisdruck geherrscht, erklärte Schultz mit Blick auf die aktuellen Geschäftszahlen. Wegen steigender Lebenshaltungskosten schränken die Konsumenten zunehmend ihre Ausgaben ein.

Werbung

Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank hob vor allem das schwache Geschäft in den USA hervor. Richard Edwards von Goldman Sachs verwies darauf, dass die Mitte der neuen Prognosespanne für den bereinigten Vorsteuergewinn (Pbtai) nun 4 Prozent unter der bisherigen Konsensschätzung liegt.

/ck/mis

LONDON (dpa-AFX)