Nächste Gewinnwarnung: BMW-Aktie erlebt den nächsten Belastungstest - Umsatz- und Gewinnrückgang

Gewinnwarnung

04.11.26 07:55 Uhr

BMW steht vor einem schwierigen Geschäftsjahr und muss seine Erwartungen erneut anpassen. Gleichzeitig verändert sich die Ausrichtung des Konzerns schneller als geplant.

BMW muss erneut die Prognose für das laufende Jahr senken. Belastet von erweiterten und intensivierten Portfolio- und Strukturmaßnahmen rechnet der Münchner Premiumautohersteller 2026 mit einer operativen Rendite im Autogeschäft von plus 0,5 bis minus 0,5 Prozent. Bisher hatte BMW nach der Gewinnwarnung im Sommer eine Marge im Korridor von 1 bis 3 Prozent erwartet. Vor Struktur- und Portfoliomaßnahmen rechnet der DAX-Konzern weiterhin mit einer EBIT-Marge von über 2,0 Prozent.

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Die erneute Prognosesenkung belastete die BMW-Aktie am Dienstagabend. Nachdem die Papiere bereits im XETRA-Handel schwach tendiert hatten, verloren sie nachbörslich auf Tradegate zuletzt weitere 1,9 Prozent. Vorbörslich geht es jedoch um 0,21 Prozent nach oben. Damit droht die Kurserholung der vergangenen Wochen zu enden. Seit Jahresbeginn haben die Aktien bereits 38 Prozent eingebüßt und bilden damit das Schlusslicht im DAX. Selbst die Titel von Volkswagen und Mercedes-Benz entwickelten sich besser.

BMW senkt auch Auslieferungsprognose

Auch beim Absatz wird BMW vorsichtiger: Die Auslieferungen im Segment Automobile sollen 2026 nun moderat um fünf bis zehn Prozent zurückgehen. Bislang hatte der Konzern lediglich mit einem leichten Rückgang von bis zu fünf Prozent gerechnet. Der Anteil vollelektrischer Automobile an den Auslieferungen soll dagegen leicht steigen, nachdem BMW zuvor einen Wert auf Vorjahresniveau erwartet hatte.

Unverändert bleibt die Prognose für den Free Cashflow im Segment Automobile, den BMW weiterhin bei mehr als 2,5 Milliarden Euro sieht.

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JPMorgan sieht den bestätigten Mittelzufluss als Lichtblick

Die US-Bank JPMorgan hat die BMW-Aktie nach der Prognosesenkung auf "Overweight" belassen. Das Kursziel liegt weiterhin bei 82 Euro. Analyst Jose Asumendi kommentierte die gekürzten Jahresziele für die Margen, die Kapitalrendite und den Absatz am Dienstag mit Blick auf die umfassenden Veränderungen beim Autobauer. Die bestätigte Prognose für den freien Mittelzufluss bezeichnete er als Lichtblick.

BMW überprüfe die Produktionsstandorte, die Technologieplattform und die Verwaltung gründlich, um die Wettbewerbsfähigkeit seiner industriellen Präsenz so schnell wie möglich zu steigern, schrieb Asumendi.

Neue Klasse beschleunigt den Konzernumbau

Grund für die erweiterten Portfoliomaßnahmen ist die anhaltend hohe Nachfrage nach Modellen der vollelektrischen Neuen Klasse. Deshalb hat BMW weitere Produktionsschichten eingeführt. "Der daraus resultierende deutlich schnellere Produktionshochlauf eröffnet die Möglichkeit für ein früheres schrittweises Ausphasen vorheriger Fahrzeug- und Technologiegenerationen", erklärte der Konzern.

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Zudem will BMW die organisatorische und prozessuale Neuaufstellung des Unternehmens schneller und umfangreicher umsetzen. "Beispielsweise soll die angekündigte Verschlankung der Managementfunktionen beschleunigt werden", so BMW.

BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang im 3. Quartal

Belastet von einem schwierigen Marktumfeld in China hat BMW im dritten Quartal weniger umgesetzt und verdient. Allerdings sackte die operative Rendite im Autogeschäft nicht ganz so deutlich ab wie von Analysten befürchtet.

Die operative Rendite im Kerngeschäft mit Premiumautos sank in den drei Monaten laut Mitteilung auf 3,4 Pozent von 5,2 Prozent im Vorjahr ab. Analysten haben im Konsens für das Quartal mit nur 2,3 Prozent gerechnet.

Der Umsatz reduzierte sich im Konzern den weiteren Angaben zufolge um 5,8 Prozent auf 30,45 Milliarden Euro. Das EBIT sackte sogar um knapp 30 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro ab. Nach Steuern verdiente BMW im Konzern den weiteren Angaben zufolge 1,45 Milliarden Euro, 15 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Den Margenausblick für das laufende Jahr hatte BMW wegen beschleunigten Umbaumaßnahmen gesenkt.

DOW JONES und dpa-AFX