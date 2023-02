Munich Re-Aktie: Munich Re profitiert von starkem Schlussquartal

Für das laufende Jahr bestätigte der DAX -Konzern seine im November ausgegebene Prognose für 2023.

Die Munich Re steigerte den Nachsteuergewinn um 17 Prozent auf 3,42 Milliarden Euro. Sie hatte zuletzt 3,3 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Allein im vierten Quartal legte der Gewinn um 74 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro zu, was einem starken Kapitalanlageergebnis zu verdanken war. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 1,4 Milliarden Euro gerechnet.

Im laufenden Jahr rechnet die Munich Re weiterhin mit einem Gewinn von 4 Milliarden Euro. Der Ausblick ist nicht direkt mit dem Ergebnis von 2022 vergleichbar, weil die Munich Re ab 2023 erstmals nach dem neuen Standard IFRS 17 bilanziert. IFRS 17 regelt den Ansatz von Versicherungsverträgen in der Bilanz.

Bereits am Vortag hatte die Munich Re angekündigt, die Dividende auf 11,60 von 11,00 Euro im Vorjahr zu erhöhen. Zudem hat der Konzern ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde Euro aufgelegt, das bis zur Hauptversammlung im April 2024 laufen wird.

Munich Re steigert Preisniveau im Portfolio um 2,3 Prozent

Die Munich Re hat in der Erneuerungsrunde zum 1. Januar 2023 höhere Preise durchsetzen können. Insgesamt sei das Preisniveau für das Portfolio der Munich Re um 2,3 Prozent gestiegen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Das Geschäftsvolumen in der Januar-Erneuerung wurde um 15,3 Milliarden Euro bzw 1,3 Prozent gesteigert.

Erneuert wurden rund zwei Drittel des Nicht-Leben-Rückversicherungsvertragsgeschäfts mit den Schwerpunkten Europa, USA und globales Geschäft.

Für das Preisniveau ist der Konzern weiter zuversichtlich. Für die nächsten Erneuerungsrunden im April und Juli erwartet die Munich Re trotz zunehmenden Marktdrucks ein weiter positives Marktumfeld mit guten Wachstumsmöglichkeiten.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com