Gewitterfolgen behindern Bahn-Wochenendverkehr in Norddeutschland

Berlin (Reuters) - Bahnfahrer müssen am Wochenende in Norddeutschland noch den gesamten Freitag mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen.

Wer von Hamburg aus reisen wolle, solle erst ab Mittag zum Bahnhof kommen, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. Streckensperrungen gibt es auf der Verbindung Hamburg-Hannover. Auch Fernzüge zwischen Hamburg und Frankfurt oder Stuttgart fallen deswegen aus. Wer nach von Norden nach Bayern will, sollte die östliche Route über Berlin nehmen. Die Verbindung zwischen Bremen und Hamburg wird bis voraussichtlich 15.00 Uhr gesperrt bleiben. Davon betroffen sind auch Züge, die zwischen Dortmund, Bremen und Hamburg fahren. Wegen Unwetterschäden zwischen Wolfsburg und Hannover fahren Züge von und nach Berlin über Braunschweig, ohne dort zu halten. Dies wird nach Bahnangaben bis Sonntag so bleiben und bedeutet von Verspätung von 30 Minuten.

Die Unwetterfront "Nadine" hatte am Donnerstag zu Behinderungen auch am Frankfurter Flughafen geführt. Deutschlands größter Flughafen stellte vorübergehend Starts und Landungen ein und fertigte wegen der Gefahr von Blitzeinschlägen keine Maschinen ab. Nach rund einer halben Stunde wurde der Betrieb wieder aufgenommen. Den Bahnverkehr hatte das Unwetter zunächst im Süden und Westen behindert. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Köln und Frankfurt war wegen Schäden vorübergehend nicht befahrbar.