GEX Management zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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GEX Management präsentierte in der am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das vergangene Quartal hat GEX Management mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20,59 Prozent verringert.
Redaktion Finanzen.net
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