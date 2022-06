Geywitz: Sämtliche Hemmnisse im Bereich des Windes ausräumen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) erwartet von dem neuen Gesetzespaket der Bundesregierung zur Stärkung der Windkraft an Land einen raschen Ausbau der erneuerbaren Energien. Diese Bundesregierung habe versucht, "sämtliche Hemmnisse im Bereich des Windes auszuräumen", sagte Geywitz am Mittwoch in Berlin. Das Bundeskabinett hatte zuvor Gesetzesentwürfe für das Wind-an-Land- und für das Bundesnaturschutzgesetz auf den Weg gebracht. "Wir werden nicht nur die Ziele definieren (.), sondern wir werden auch bei der Nichterreichung dieser Ziele eine Rechtsfolge anknüpfen", sagte Geywitz. Die SPD-Politikerin nannte eine dann vorgesehene allgemeine Privilegierung von Windrädern. Die Regierung berücksichtige mit ihrem Vorhaben zudem die Planungshoheit vor Ort, so die Bauministerin./bw/hoe/faa/DP/nas

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG