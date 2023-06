Geywitz und Özdemir legen Strategie für den Holzbau vor

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat den von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) vorgelegten Entwurf einer Holzbauinitiative beschlossen. Diese Strategie der Bundesregierung solle den Einsatz des nachhaltigen Rohstoffes Holz im Bausektor stärken und für mehr Klimaschutz, Ressourceneffizienz und schnelleres Bauen sorgen, erklärte das Bauministerium. Mit acht Handlungsfeldern, von der Vorbildfunktion des Bundes und der Stärkung von Forschung und Innovation über die Fachkräftesicherung und den Wissenstransfer bis zur Sicherung der Rohstoffversorgung, solle bis 2030 der Einsatz von Holz wesentlich verbessert und die Holzbauquote erhöht werden.

Hemmnisse würden abgebaut und gleiche Wettbewerbschancen für den Einsatz verschiedenster Baumaterialien gewährleistet. Mit den Handlungsfeldern der Holzbauinitiative würden Schwerpunktthemen und Lösungsansätze beschrieben, die von den betreffenden Bundesressorts in eigener Zuständigkeit und vorbehaltlich der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel umgesetzt würden. Etwa 7 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland stammten aus der Errichtung und Modernisierung von Gebäuden. Da Bäume in der Wachstumsphase CO2 binden, werde der Kohlenstoff mit dem im Gebäude verbauten Holz dauerhaft gespeichert.

"Um mehr bezahlbaren und guten Wohnraum zu schaffen, in dem sich die Menschen wohl fühlen, wollen wir das serielle und modulare Bauen verbessern. Holz eignet sich hier besonders gut", erklärte Geywitz. Es sei leicht, vielfältig einsetzbar, langlebig und wiederverwendbar. Die hölzernen Dachstühle, Fachwerkkonstruktionen und Holzhäuser früherer Generationen machten dies vor. "Gleichzeitig befindet sich das heimische Holz vor unserer Haustür." Özdemir erklärte, Ziel sei die möglichst langfristige Nutzung von Holz. "Jedes neue Holzgebäude ist ein CO2-Speicher, und im Vergleich zu anderen Bauweisen können bis zu über 50 Prozent der Treibhausgasemissionen eingespart werden - also eine echte Win-Win-Situation fürs Klima und unseren Wald."

Die Union übte hingegen Kritik. Die Koalition habe für ihre Holzbauinitiative "kein schlüssiges Konzept", erklärten der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann, sowie der zuständige Berichterstatter Hermann Färber (beide CDU). "Wenn die Ampel mehr Holz im Bau einsetzen will, dann muss sie die Waldbesitzer klar unterstützen. Sie muss die nachhaltige Nutzung des Waldes zum Schwerpunkt ihrer Forstpolitik machen", forderte Stegemann. Färber fragte, wo das Holz herkommen solle, "wenn gleichzeitig Flächen stillgelegt oder renaturiert werden, der Einschlag alter Buchenwälder gestoppt oder die Wiederherstellung der Natur von Brüssel aus verordnet wird".

