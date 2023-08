Geywitz will Verschärfung von Neubaustandards verschieben

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will die im Ampel-Koalitionsvertrag vereinbarte Verschärfung des Energiestandards für Neubauten laut Aussagen im Sender RTL/ntv kippen. In der Sendung "Frühstart" sprach sie sich dafür aus, die Effizienzstufe EH-40 nicht wie vereinbart zum 1. Januar 2025 vorzuschreiben, wie RTL mitteilte. "Aus meiner Sicht ist die Situation jetzt nicht so, dass man bei den Baupreisen und den ganz stark zurückgegangenen Bauanträgen noch weitere Standardverschärfungen machen sollte", so Geywitz. Sie verwies auf die Lage der Bauwirtschaft und den akuten Wohnungsmangel.

Geywitz wollte auf Nachfrage nicht versprechen, dass die Bundesregierung ihr Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr 2024 oder 2025 schaffen werde. Im Moment seien die Bauzinsen sehr hoch und man müsse in die Glaskugel schauen, um die Zinsentwicklung vorherzusagen, so die SPD-Politikerin. "Es ist natürlich in einer Situation, wo Deutschland ein sehr, sehr geringes Wachstum hat, nicht realistisch, dass wir ein Wachstum im Bereich der Bauwirtschaft von 33 Prozent haben." Etwa diese Steigerung wäre nötig, um auf 400.000 Wohnungen im Jahr zu kommen. Geywitz betonte, ihr vorrangiges Ziel sei zunächst, wieder auf den Wachstumspfad zu kommen.

Den Vorschlag der Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang, über öffentliche Investitionsgesellschaften den Wohnungsbau zu fördern, lehnte Geywitz ab. Dies sei ein "Schleichweg" an der Schuldenbremse vorbei. "Da sollten wir als Bundesregierung nicht den Eindruck erwecken, dass wir die Schuldenbremse nicht ernstnehmen." Geywitz habe "mehrfach gesagt, dass sie davon eher wenig hält, zum 1. 1. 2025 den EU-40-Standard einzuführen, weil er eben auch noch einmal die Baukosten erhöht", bekräftigte die Sprecherin des Bauministeriums bei einer Pressekonferenz. Insgesamt müsse man fragen, "ob die Dämmung das Allheilmittel ist". Geywitz setze eher darauf, das Haus insgesamt zu betrachten und es nach den Lebenszykluskosten zu bewerten.

