GfK: Streamingdienste im Internet wachsen rasant

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Markt für kostenpflichtige Streamingdienste in Deutschland wächst dynamisch. Im ersten Quartal dieses Jahres nutzten 22,7 Millionen Menschen die kostenpflichtigen Filmangebote über Amazon Prime Video, Netflixoder das zu ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) gehörende Maxdome, wie das Marktforschungsinstitut GfK (GfK SE) am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Im Vergleich zum letzten Quartal 2018 entspreche das einem Zuwachs um neun Prozent.

Rund 60 Prozent der Nutzer sind 14 bis 39 Jahre alt, wie die GfK weiter mitteilte. Allerdings stieg in den vergangenen neun Monaten der Anteil der Nutzer ab 50 Jahren um 4 auf 19 Prozent. Außerdem dringe der Markt langsam in breitere Nutzerschichten vor. Wurden die Angebote anfangs stärker von Männern, Singles und Großstadtbewohnern nachgefragt, sei der Anteil von Frauen gestiegen, und inzwischen wohnten die Kunden häufiger in Mehrpersonenhaushalten außerhalb der Großstädte.

Vor allem Serien waren beliebt - sie machten rund 70 Prozent der etwa 1,4 Milliarden Gesamtabrufe aus. Die Top Ten führt die US-Sitcom "The Big Bang Theory" (Die "Urknalltheorie") an, die von 13 Prozent der Seriennutzer gesehen wurde. Danach folgt die kanadisch-irische Fernsehserie "Vikings" und die Netflix-Produktion "Sex Education" mit jeweils zehn Prozent. Während die Serien "You - Du wirst mich lieben" und "Sex Education" besonders bei Frauen beliebt waren, lagen bei Männern "Vikings" und die US-amerikanische Science-Fiction-Serie "Star Trek Discovery" vorne.

/mac/DP/fba