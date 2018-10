GfK veröffentlicht Konsumklimastudie

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Nürnberger Marktforscher GfK (GfK SE) veröffentlicht am Freitag (8.00 Uhr) seine neuen Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland. Weltweite Unsicherheiten wie der Handelskonflikt der USA mit China und der Brexit hatten bislang keine messbaren Auswirkungen auf die Konsumlaune. Experten erwarten, dass dies vorerst auch so bleibt - denn die Konjunktur ist weiter gut, und auf dem deutschen Arbeitsmarkt läuft es rund. Für das Gesamtjahr geht die Gesellschaft für Konsumforschung davon aus, dass die privaten Konsumausgaben um 1,5 Prozent steigen werden - etwas weniger als im Vorjahr. Für die monatliche Studie befragt die GfK im Auftrag der EU jeweils 2000 Bürger./cat/DP/stw