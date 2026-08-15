Gfpt präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Gfpt äußerte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 THB. Im Vorjahresviertel hatte Gfpt 0,510 THB je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gfpt in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,65 Milliarden THB im Vergleich zu 4,88 Milliarden THB im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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