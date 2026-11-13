Gfpt stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

13.11.26 06:35 Uhr

Gfpt lud am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,570 THB je Aktie erzielt worden.

Gfpt hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,83 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,74 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net