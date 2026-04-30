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GFT sieht sich dank Künstlicher Intelligenz auf Wachstumskurs

07.05.26 07:55 Uhr
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STUTTGART (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter GFT Technologies (GFT SE) erwartet trotz allgemeiner wirtschaftlicher Verwerfungen in diesem Jahr weiter gute Geschäfte dank Künstlicher Intelligenz. "Unternehmen gehen zunehmend über die reine Erprobung hinaus und integrieren KI systematisch in groß angelegte Modernisierungsprogramme", sagte GFT-Chef Marco Santos bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum ersten Quartal am Donnerstag in Stuttgart. Für 2026 rechnet er deshalb weiter mit einem Umsatzanstieg auf 930 Millionen Euro und einem bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von 71 Millionen Euro.

Im ersten Quartal steigerte das im SDax gelistete Unternehmen seinen Umsatz um drei Prozent auf 229,5 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn wuchs um sieben Prozent auf gut 16 Millionen Euro. Unter dem Strich legte der Überschuss um gut ein Fünftel auf 8,6 Millionen Euro zu./stw/mis

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