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Ghalibaf: Trump will Iran 'von innen heraus schwächen'

29.04.26 20:07 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran hält Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dagegen und beschwört in einer Ansprache den Zusammenhalt im Land. Trump wolle mit medialen Hetzkampagnen, Behauptungen über interne Differenzen und wirtschaftlichem Druck den Iran zur Kapitulation nötigen, sagte Ghalibaf in einer im Staatssender Irib übertragenen Audiobotschaft.

Trump plane "das Land von innen heraus zu schwächen" und so einen Zusammenbruch des Systems zu erzwingen, sagte Ghalibaf weiter. Das iranische Volk werde "diese Verschwörung jedoch mit Einheit und Zusammenhalt zunichtemachen".

Im Iran hatte es jedoch vor dem Krieg im Winter massive Aufstände gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik gegeben: Der Sicherheitsapparat ging damals brutal gegen die Proteste vor; Tausende Demonstranten wurden getötet.

US-Präsident Donald Trump hatte auf seiner Plattform Truth Social ein KI-Bild von sich im schwarzen Anzug, mit Sonnenbrille und Sturmgewehr mit der Aufschrift "No more Mr. Nice Guy" - in etwa: "Jetzt ist Schluss mit lustig" - veröffentlicht.

Zurzeit gilt eine Waffenruhe. In der Straße von Hormus belastet eine Art Pattsituation der Kriegsparteien die Weltwirtschaft: Der Iran blockiert die Meerenge weitestgehend, die USA reagieren darauf mit einer Blockade von Schiffen, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen./mar/DP/he