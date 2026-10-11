Ghost Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

11.10.26 06:35 Uhr

Das vergangene Geschäftsjahr hat Ghost Technology mit einem Umsatz von insgesamt 0,01 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,06 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -83,33 Prozent verringert.

Ghost Technology gab am 09.10.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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