Ghost Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Ghost Technology gab am 09.10.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Ghost Technology mit einem Umsatz von insgesamt 0,01 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,06 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -83,33 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.net
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