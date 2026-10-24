GHV Infra Projects stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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GHV Infra Projects veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 2,31 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GHV Infra Projects noch ein Gewinn pro Aktie von 1,56 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 3,00 Milliarden INR gegenüber 1,84 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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