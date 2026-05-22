DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0200 -4,0%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.051 ±0,0%Euro1,1602 ±0,0%Öl103,5 -1,3%Gold4.506 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Apple 865985 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- US-Börsen höher - Dow mit neuem Rekord -- ifo-Geschäftsklima verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Intel-Aktie mit Mega-Performance: Wie lange geht es noch im Expresstempo nach oben? Intel-Aktie mit Mega-Performance: Wie lange geht es noch im Expresstempo nach oben?
Euphorie vor SpaceX-IPO beflügelt auch Space-ETFs - So können europäische Anleger dabei sein Euphorie vor SpaceX-IPO beflügelt auch Space-ETFs - So können europäische Anleger dabei sein
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GHV Infra Projects: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

24.05.26 06:35 Uhr

GHV Infra Projects hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,52 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,94 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat GHV Infra Projects mit einem Umsatz von insgesamt 2,14 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 29,44 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,80 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 7,09 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 232,90 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,15 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,85 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu GHV Infra Projects Ltd. Registered Shs

DatumMeistgelesen