GHV Infra Projects: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GHV Infra Projects hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,52 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,94 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat GHV Infra Projects mit einem Umsatz von insgesamt 2,14 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 29,44 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,80 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 7,09 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 232,90 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,15 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,85 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net