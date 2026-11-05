Gibson Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Gibson Energy hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gibson Energy 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Gibson Energy im vergangenen Quartal 2,63 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gibson Energy 2,09 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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