Gibson Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

05.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat Gibson Energy im vergangenen Quartal 2,63 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gibson Energy 2,09 Milliarden USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gibson Energy 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gibson Energy hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gibson Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gibson Energy

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung