Giegold: Auch bei Fusion deutscher Banken gelten Beihilferegeln

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Sven Giegold, Abgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen im Europaparlament, ist alarmiert von der Aussage von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Deutschland brauche stärkere Banken und müsse einen "Industriepolitik" für Banken betreiben. "Mir fällt auf, wie viele Leute plötzlich über die Notwendigkeit starker Privatbanken reden - da wird man schon hellhörig", sagte Giegold im Gespräch mit Dow Jones Newswires.

Auf die Frage, ob seine Aussagen auf eine mögliche Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank gemünzt seien, sagte Giegold: "Ich will dazu nur so viel sagen: Der Staat kann gerne die Fusion von Privatbanken begleiten, aber bitte im Rahmen des europäischen Beihilferechts. Dieses Recht gilt auch in Deutschland."

Dass Scholz' Aussagen auf eine Lockerung der Bankenregulierung zielen könnten, glaubt der Finanzexperte der Grünen indes nicht. "Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei, wo die Staaten ihre Großbanken päppeln konnten. Die Krise der Deutschen Bank ist nicht zuletzt eine Folge dieser früheren Light-Touch-Politik", sagte er.

Scholz hatte Ende August gesagt: "Dass wir Industriepolitik im Zusammenhang mit der Finanzwirtschaft machen, das ist vielleicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein wenig aus der Mode gekommen." Das sei nicht zum Nutzen des Wirtschaftsstandortes gewesen und deswegen müsse das "eine neue Bedeutung in der politischen Bewertung und Betrachtung erhalten". Er fügte hinzu: "Wir sind Gesprächspartner. Deshalb unterhalten wir uns mit den Unternehmensvorständen, deshalb versuchen wir, die Lage zu verstehen und, wenn was zu tun ist, das Notwendige zu tun."

Analysten spekulieren schon seit längerem über einen Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank.

Giegold sagte weiter, der Staat sollte nicht selbst Unternehmer spielen, es sei denn, es gebe Güter, wo es privatwirtschaftlich nicht richtig funktioniere. "Wenn man sich aber über die Gewinne privater Banken sorgt, dann begibt man sich auf sehr dünnes Eis, denn das bedeutet, dass man der Ansicht ist, dass die Banken eigentlich Infrastrukturleistungen erbringen", sagte er.

Giegold kritisierte zugleich die Praxis nationaler Bankaufsichtsbehörden, mit Blick auf die mögliche Abwicklung von Banken den Austausch von Liquidität und Kapital innerhalb international tätiger Bankengruppen einzuschränken. Diese Regeln gelten ein als wichtiges Hemmnis für grenzüberschreitende Bankfusionen.

"Dass Unicredit in einer Krise keine Liquidität aus Deutschland abziehen darf, ist gegen die europäischen Regeln", sagte Giegold und fügte hinzu: "Die EU-Kommission hat sich nur nicht getraut, das Verfahren gegen Deutschland zu führen."

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2018 02:30 ET (06:30 GMT)