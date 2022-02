Giffey: 2G-Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel sollen enden

BERLIN (dpa-AFX) - Die in der Corona-Krise eingeführten 2G-Zugangsbeschränkungen und Kontrollen beim Einkaufen sollen enden. Das sagte die Co-Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), am Mittwoch in Berlin nach Beratungen von Bund und Ländern./hrz/DP/nas