Giffey für Initiativen gegen Einsamkeit im Alter

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat sich für verstärkte Initiativen gegen Einsamkeit im Alter ausgesprochen. Der Gesellschaft dürfe nicht egal sein, "dass Menschen - gerade wenn sie älter werden - vereinsamen", sagte Giffey der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. In Zeiten von Corona sei mehr denn je der gesellschaftliche Zusammenhalt nötig. In den ersten Corona-Monaten sei besonders deutlich zu spüren gewesen, wie sich Isolation und mangelnde soziale Kontakte auswirken könnten. Seit einer Woche gelten erneut mehr Kontaktbeschränkungen in Deutschland.

Diakonie-Präsident Ulrich Lilie machte auf weitere Probleme aufmerksam, die einer Unterstützung von Älteren im Wege stünden. "Die angespannte Haushaltslage in vielen Städten und Regionen blockiert vielerorts das Bewusstsein für die Gestaltungsaufgabe, die der demografische Alterungsprozess mit sich bringt", sagte er der dpa. Bislang sei eine seniorengerechte Infrastruktur nicht überall vorhanden. Caritas-Präsident Peter Neher sagte, hilfebedürftige Menschen bräuchten Versorgung, Teilhabe und Selbstbestimmung. "Und in der Pandemie stellt sich diese Frage mit neuer Dringlichkeit", sagte Neher der dpa.

Der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO), Franz Müntefering, sagte: "In der Pandemie hat sich gezeigt: Viele sind bereit, Älteren zu helfen, in der Nachbarschaft, in der Familie." Doch viele Ältere seien allein./bw/DP/zb