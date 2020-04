Giffey gegen Sonderauflagen für Ältere in der Corona-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat sich in der Corona-Krise gegen gesonderte Auflagen für ältere Menschen ausgesprochen. "Man kann mündige Bürger nicht einfach wegsperren, indem man schematisch eine Altersgrenze für Senioren festlegt. Wo will man denn da aufhören?", sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag dem Nachrichtenportal "Focus Online". Giffey sprach sich dafür aus, schwächere Menschen mit einem höheren Risiko unabhängig von ihrem Alter besonders zu schützen.

"Wir dürfen keine Zwei-Klassen-Gesellschaft aufbauen - so nach dem Motto "Die einen dürfen raus, die anderen müssen drinbleiben"", sagte die Ministerin. Zugleich mahnte sie, in der Corona-Krise Beschränkungen von Freiheit und Grundrechten genau abzuwägen. Sie dürften nur übergangsweise sein./len/DP/mis