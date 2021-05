Giffey hält an Kandidatur fest und will nicht als Ministerin zurücktreten

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will auch für den Fall, dass die Freie Universität ihr den Doktortitel entzieht, weiter für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin in Berlin kandidieren und wohl auch nicht als Ministerin zurücktreten. "Ich habe mich dazu ganz klar geäußert: Das Verfahren, in dem ich das gesagt habe, ist abgeschlossen. Das ist beendet", sagte sie im "Tagesspiegel Checkpoint"-Podcast "Eine Runde Berlin", der bereits am vergangen Donnerstag aufgezeichnet wurde und im Zuge einer Wahlserie mit den Berliner Spitzenkandidaten und -kandidatinnen am 22. Mai erscheint.

2019, in einem vorherigen Prüfverfahren, hatte Giffey noch angekündigt, sie werde als Bundesfamilienministerin zurücktreten, sollte ihr der Titel aberkannt werden. Zu ihrer Spitzenkandidatur sagte Giffey: "Ich habe diese Kandidatur zu einem Zeitpunkt angeboten, wo klar war, dass es nochmal eine Neuaufrollung gibt. Ich habe eins gesagt, und das steht für mich felsenfest, egal was passiert: Die Berlinerinnen und Berliner und auch meine SPD können sich auf mich verlassen. Ich stehe." Ob dieses Angebot angenommen werde und die Berlinerinnen und Berliner ihr vertrauten, das entscheide jeder einzelne in der Wahlkabine am 26. September, sagte Giffey. Sie sei in der Verantwortung einzulösen, was sie "versprochen habe".

Am Montagabend war durchgesickert, dass Franziska Giffey die Aberkennung ihres Doktortitels droht. Das Prüfgremium der Freien Universität soll diesen Schritt empfohlen haben. Das entsprechende Gutachten lag Franziska Giffey zum Zeitpunkt ihrer Äußerungen bereits vor, war aber noch nicht öffentlich geworden. Giffey machte in dem Gespräch zudem klar, dass sie ihre Doktorarbeit inzwischen emotional hinter sich gelassen hat: "Für mich kann man mal sagen, der Drops ist gelutscht", sagte Giffey. "Das Thema ist durch."

