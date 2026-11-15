giftee Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,35 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,92 JPY erwirtschaftet worden.

giftee Group hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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