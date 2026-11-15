giftee Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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giftee Group hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,92 JPY erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,35 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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