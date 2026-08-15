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giftee Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

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giftee Group Inc. Registered Shs
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giftee Group ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat giftee Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 17,58 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,72 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,46 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte giftee Group einen Umsatz von 3,43 Milliarden JPY eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 17,56 JPY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 4,46 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.net

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