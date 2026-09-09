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Giftiges Pestizid in Schokolade gefunden - Rückruf

LOZEN/STUTTGART (dpa-AFX) - Der Lebensmitteldiscounter Lidl ruft nach dem Fund einer gesundheitsschädlichen Substanz das Produkt "Deluxe Erdbeeren in weißer Schokolade" zurück. In dem Produkt sei das Pestizid Chlorpyrifos nachgewiesen worden, heißt es Online-Portal "Lebensmittelwarnung.de". Betroffen seien 120-Gramm-Verpackungen mit den Chargennummern 12 L160426-1 sowie 13 L160426-1 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.04.2027. Kunden sollten das betroffene Produkt demnach nicht verzehren.

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Das betroffene Produkt wurde bei Lidl in Deutschland bundesweit verkauft. Es könne in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird demnach erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Lieferant sei das bulgarische Unternehmen Victoria Nuts Ltd. aus Lozen. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Lieferanten sowie weitere Produkte der Marke "Deluxe" seien von dem Rückruf nicht betroffen./tat/DP/jha

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