Giga Device Semiconductor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Giga Device Semiconductor lud am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 245,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 374,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,30 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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