Giga Device Semiconductor veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 10,16 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 246,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,93 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,98 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,830 HKD je Aktie erzielt worden.

Giga Device Semiconductor hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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