Giga Device Semiconductor veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Giga Device Semiconductor hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,98 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,830 HKD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 10,16 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 246,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,93 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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