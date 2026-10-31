DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 68.979 +0,1%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Giga Device Semiconductor veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Giga Device Semiconductor Inc. Registered Shs-H- Reg S
41.24 USD -8.76 USD -17.52 %
Charts | News | Analysen

Giga Device Semiconductor hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,98 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,830 HKD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 10,16 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 246,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,93 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Giga Device Semiconductor Aktie News

Werbung

Giga Device Semiconductor Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Giga Device Semiconductor nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.